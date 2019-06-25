رياضة | الكاميرون تهزم غينيا بيساو بهدفين في بداية مشوار بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاميرون تهزم غينيا بيساو بهدفين في بداية مشوار بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل منتخب الكاميرون مشواره في بطولة أمم إفريقيا 2019 بالفوز على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة للبطولة الإفريقية.

سيطر منتخب الأسود على الشوط الأول وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة محققة للتسجيل عن طريق شوب مواتينج وإيكامبي، فيما كان حارس منتخب غينيا الأبرز في هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ومع ضغط الفريق الكاميروني نجح المدافع يايا بانانا في إحراز الهدف الأول للكاميرون من ضربة رأسية متقنة فشل مدافع غينيا في إبعدها لتسكن الشباك في الدقيقة 66، ليضيف البديل ستيفن باهوكين الهدف الثاني لرجال المدرب سيدورف في الدقيقة 69 فيما حرم القائم الأيمن غينيا من إحراز هدف تقليص النتيجة عن طريق ديكيتي، لتنتهي المباراة بفوز الكاميرون بهدفين نظيفين.

وبهذا الفوز رفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 3 نقاط محتلا صدارة المجموعة السادسة منتظرا ما ستسفر عنه مباراة غانا وبنين، بينما بقي منتخب غينيا بيساو بدون نقاط.