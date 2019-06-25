رياضة | لاعب وسط نابولي يوافق على الإنتقال إلى روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب وسط نابولي يوافق على الإنتقال إلى روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية ، أن أمادو دياورا، لاعب وسط فريق نابولي الإيطالي، قد وافق على الإنتقال إلى روما خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن الغاني دياورا قد وافق على الانتقال لروما، وسيتقاضى راتب سنوى يصل إلى 700 ألف يورو، ويمكن زيادة راتبه كل موسم إلى 1.3 مليون يورو، ولكن لم يتم الاتفاق مع نابولي على قيمة الصفقة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه يجب على اللاعب أنينتظر اتفاق روما ونابولي، حيث يمكن إدارجه ضمن صفقة انتقال كوستاس مانولاس من الجاليروسي إلى نادي الجنوب الإيطالي.