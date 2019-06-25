رياضة | فيكتور جوميز حكم مباراة مصر والكونغو الديمقراطية "وش السعد" على الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيكتور جوميز حكم مباراة مصر والكونغو الديمقراطية "وش السعد" على الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الجنوب إفريقى فيكتور جوميز؛ لإدارة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية والمقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر.

فيكتور ميجيل جوميز من مواليد 15 ديسمبر 1982 في (جوهانسبرج) بجنوب إفريقيا من أصول برتغالية، يبلغ عمره (36 عامًا) أدار أول مباراة في الدوري الجنوب إفريقيا في 21 أكتوبر لعام 2009، وحصل على الشارة الدولية عام 2011.

أدار ميجيل جوميز 224 مباراة خلال مشواره التحكيمي، أشهر البطاقة الصفراء 714 مرة، والبطاقة الحمراء بعد إنذارين 27 مرة، والطرد المباشر 39 مرة، واحتسب 84 ركلة جزاء.

ارتبط اسم "فيكتور جوميز" بواقعة "رشوة" شهيرة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي اتحاد الجزائر عرضوا عليه 30 ألف دولار للتلاعب في نتيجة مباراة الفريق ضد بلاتو يونايتد النيجيري في دور الـ 16 مكرر بالبطولة غير أن الأخير رفض هذا العرض تمامًا، وانتهت المباراة بفوز الأخير 2 – 1.

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أدار فيكتور جوميز عدة مباريات للأندية والمنتخبات المصرية أبرزها:

- الأهلي: أدار "جوميز" 5 مباريات للأهلي فاز في مباراتين علي القطن الكاميروني 2 -0 ، والنجم الساحلي 6 - 2، بينما خسر 3 مباريات أمام كمبالا سيتي 2 – 0، ووفاق سطيف 2 – 1، وفيتا كلوب 1 – 0.

- منتخب مصر: سبق وأدار الحكم الجنوب إفريقي مباراتين للمنتخب الوطني، فاز في المباراة علي منتخب أوغندا بهدف دون مقابل في تصفيات كأس العالم 2018، والثانية كانت أمام تونس وفاز الفراعنة 3-2 في تصفيات أمم إفريقيا 2019 .

- الزمالك: أدار جوميز مباراة وحيدة للفارس الأبيض كانت أمام اتحاد العاصمة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا 2017، وخسر الزمالك 2 – 0 .

- منتخب مصر تحت 20 عامًا: أدار مباراة وحيدة للفراعنة الصغار في أمم إفريقيا للشباب 2017، أمام منتخب مالي وانتهت بالتعادل السلبي.