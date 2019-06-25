اونلاين | لايف مباراة غانا ضد بنين BENEN GOOL بث مباشر مباراة غانا وبنين كورة لايف| كورة أونلاين

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لايف مباراة غانا ضد بنين BENEN GOOL، بث مباشر مباراة غانا وبنين كورة لايف| كورة أونلاين، مشاهدة مباشرة لمباراة ( GHANA VS BENIN) في أمم إفريقيا 2019 kora star| my kora، حيث يبدأ منتخب غانا رحلة البحث عن استعادة اللقب الإفريقي الغائب عن خزائن بطولاته بمواجهة سهلة نسبيًا ضد منتخب بنين اليوم الثلاثاء 25 – 6 – 2019 على استاد "الاسماعيلية" ضمن منافسات المجموعة السادسة.

كورة ستار – بث مباشر مباراة (غانا وبنين):

تابع لايف بث مباشر لمباراة ( GHANA VS BENIN) كورة أونلاين مباراة غانا وبنين بث مباشر بدون تقطيع في بطولة أمم إفريقيا، حيث يسجل المنتخب الغاني المشاركة رقم 22 في الحدث الإفريقي ، وخاض 95 مباراة خلال مشاركاته السابقة بالبطولة فاز في 53 مباراة وتعادل في 17 مباراة وخسر 25 مباراة، وحصد اللقب في 4 نسخ أعوام 1963، 1965، 1978، 1982.

التشكيلة المتوقعة لمباراة غانا ضد بنين:

-سيبدأ منتخب غانا مباراته ضد منتخب بنين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: أندي يادوم – لومور أجبينو – جون بوي – قاسم نوهو

خط الوسط: كوادو أسامواه – توماس بارتي – كريستيان أتسو

خط الهجوم: توماس أجيبونج – أندري أيو و جوردان أيو

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-أما منتخب بنين سيخوض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ساتورنين ألاجبي

خط الدفاع: خالد أدينو - مواس أديلو - سيدو باراز - رودريج فاسينو

خط الوسط: جوردان اديوتي - تيجاني انان - سيسي دالميدا - رودريج كوسي

خط الهجوم: دافيد جيجلا - جوديل دوسو

موعد مباراة غانا وبنين والقنوات الناقلة لها:

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة غانا ضد بنين عبر قنوات bein sports، max hd 1، max hd 2 وكذلك قناة time sports بتعليق عربي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر اليوم 25 – 6 – 2019، كما ستكون مباراة غانا ضد بنين متاحة عبر روابط البث المباشر عبر كورة لايف| kora star| كورة اونلاين| yall live| بين ماتش، ورابط الاسطورة hd ويلا شوت الجديد.

كورة لايف بث مباشر مباراة غانا وبنين اليوم:

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