اونلاين | كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر (تغطية مباشرة)

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يستعد المنتخب الغاني لافتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية، عندما يلتقي بنظيره منتخب بنين، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة، حيث تقام أحداث بطولة الأمم في مصر خلال الفترة الممتدة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم.

وسوف يحتضن ملعب الاسماعيلية مباراة غانا وبنين، والتي ستقام أحداثها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الـ 11 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتولى مهمة التعليق عليها محمد بركات عبر شبكة بي إن سبورتس bein sports، حيث تملك بي إن حقوق بث المباراة بالتعليق العربي في الشرق الأوسط، كما يمكن للمقيمين في مصر متابعة المباراة بالتعليق العربي عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت.

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وتضم قائمة منتخب غانا عدد من النجوم المميزين، وهي على النحو التالي: حراسة المرمى: ريتشاردو أوفوري – لورانس أتيزيجي– فيلكس أنان، الدفاع: جون بوي– أندي يادوم– عبد الرحمن بابا– لومور أجبينينو– قاسم نوهو– جوناثان منساه– جوزيف أيدو– جوزيف أتاماه، الوسط: مبارك واكاسو– توماس بارتي – كوادو أسامواه– أفري أكوا– أندريه آيوا– كريستيان أتسو (نيوكاسل الإنجليزي) – صامويل واسو– توماس أجيبونج، الهجوم: أسامواه جيان– جوردان آيوا–كاليب إيكوبان) – كاوابينا أوسو.

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وعلى الجهة الأخرى تضم قائمة بنين كلاً من: حراس المرمى كلا من ساتورنين ألاجبي - شريف كاكبو - فابين فارنول، خط الدفاع كلا من خالد أدينو - مواس أديلو - سيدو باراز - رودريج فاسينو - إيمانويل إيمورو - دافيد كيكي - جونيور سالومون - أوليفييه فيردو، خط الوسط كلا من جوردان أديوتي - تيجاني أنان - سيسي دالميدا - رودريج كوسي - ماما سيبو - ستيفان سيسينيو، خط الهجوم اللاعبين دافيد جيجلا - جوديل دوسو - ستيف مونيي - ميكايل بوتي - ديسيري أزانكبو - سيبيو سوكو.

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ويهدف المنتخب الغاني الملقب بـ"البلاك ستارز" لاستغلال هذه النسخة من أمم إفريقيا لاستعادة الهيبة وتحقيق الفوز في المباراة، بينما يهدف منتخب بنين لتحقيق المفاجأة وخطف النقاط رغم صعوبة المهمة في ظل قائمة النجوم الذين يمتلكهم منتخب غانا، ويقع المنتخب الغاني في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات الكاميرون وبينين وغينيا بيساو، وتلعب مبارياتها في استاد الإسماعيلية