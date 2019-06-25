اونلاين | كورة لايف PLUS مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر gooal ستار اون لاين مباراة غانا رابط مباشر Africa Cup

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يلتقي المنتخب الغاني بنظيره منتخب بنين، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام أحداثها في مصر خلال الفترة الممتدة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، على استاد الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تقام مباراة غانا وبنين اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الـ 11 بتوقيت مكة المكرمة، ويتولى مهمة التعليق عليها محمد بركات عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، حيث تملك بي إن حقوق بث المباراة بالتعليق العربي في الشرق الأوسط، كما يمكن للقاطنين في مصر متابعتها بالتعليق العربي عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت.

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وتضم قائمة غنان كوكبة من النجوم هم: حراسة المرمى: ريتشاردو أوفوري – لورانس أتيزيجي– فيلكس أنان، الدفاع: جون بوي– أندي يادوم– عبد الرحمن بابا– لومور أجبينينو– قاسم نوهو– جوناثان منساه– جوزيف أيدو– جوزيف أتاماه، الوسط: مبارك واكاسو– توماس بارتي – كوادو أسامواه– أفري أكوا– أندريه آيوا– كريستيان أتسو – صامويل واسو– توماس أجيبونج، الهجوم: أسامواه جيان– جوردان آيوا–كاليب إيكوبان – كاوابينا أوسو.

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بينما اشتملت قائمة بنين على: حراس المرمى كلا من ساتورنين ألاجبي - شريف كاكبو - فابين فارنول، خط الدفاع كلا من خالد أدينو - مواس أديلو - سيدو باراز - رودريج فاسينو - إيمانويل إيمورو - دافيد كيكي - جونيور سالومون - أوليفييه فيردو، خط الوسط كلا من جوردان أديوتي - تيجاني أنان - سيسي دالميدا - رودريج كوسي - ماما سيبو - ستيفان سيسينيو، خط الهجوم اللاعبين دافيد جيجلا - جوديل دوسو - ستيف مونيي - ميكايل بوتي - ديسيري أزانكبو - سيبيو سوكو.

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ويسعى المنتخب الغاني لاستغلال كتية النجوم المتواجدة بالقائمة وتحقيق الفوز الأول بالبطولة، بينما يهدف منتخب بنين لتحقيق المفاجأة وخطف النقاط رغم صعوبة المهمة من لاعبي البلاك ستارز، ويقع المنتخب الغاني في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات الكاميرون وبينين وغينيا بيساو، وتلعب مبارياتها في استاد الإسماعيلية.

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ووصل منتخب الكاميرون لكأس أمم 2019، عقب احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، متساويًا في النقاط مع المغرب، في مجموعة شارك فيها أيضًا منتخبي جزر القمر، ومالاوي، أما غينيا بيساو فتأهلت لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في صدارة المجموعة الحادية عشر، بعد حصد 9 نقاط، بمجموعة ضمت منتخبات: موزمبيق، ناميبيا، وزامبيا.