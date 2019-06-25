اونلاين | رابط Cool Kora مشاهدة مباراة مباراة غانا ضد بنين بث مباشر لايف إتش دي بدون تقطيع

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بث مباشر مباراة غانا ضد بنين والتي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد الإسماعيلية لحساب مباريات الجولة الاولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من الحادي والعشرين من شهر يونيو وحتى التاسع عشر من شهر يوليو.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي 1 وقناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعليق عليها محمد بركات ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي يوسف السرايري.

ويدخل منتخب غانا المباراة بالتشكيل الآتي :-

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• حراسة المرمى : ريتاردو أوفروي.

• خط الدفاع : عبد الرحمن بابا ، لومور أجينيبيو ، قامس نوهو ، جوناثان منساه.

• خط الوسط : كوادو أسامواه ، كريستيان أتسو ، أفري أكوا ، مبارك واكاسو.

• خط الهجوم : أسامواه جيان ، جوردان أيوا.

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مشاهدة مباراة غانا ضد بنين بث مباشر حيث تطمح نجوم البلاك ستارز في الحصول على النقاط الثلاثة قبل الإصطدام ببطل النسخة الماضية المنتخب الكاميروني ويمكنكم متابعة المباراة عبر روابط الأسطورة لايف إتش دي Ostora Live HD.