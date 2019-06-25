اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة غانا وبنين KORA LIVE.. رابط مباراة Ghana VS Benin

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار مشاهدة مباراة غانا وبنين KORA LIVE.. رابط مباراة Ghana VS Benin والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايف كورة ستار Kora Star مشاهدة مباراة غانا ضد بنين بث مباشر اليوم الثلاثاء 25 / 6 / 2019 تغطية مباشرة

بث مباشر متابعة آخر مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية بين غانا ضد بنين والتي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد الإسماعيلية حيث ينشر لكم الخليج 365 الرياضي في السطور المقبلة أبرز روابط البث التي تمكنكم من متابعة اللقاء على الهواء مباشرةً.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدخل منتخب بنين المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمى : ساتورنين الأجبي.

• خط الدفاع : خالد أدينو ، مواس أديلو ، سيدو باراز ، فاسينو.

• خط الوسط : جوردان أديوتي ، تيجاني أنان ، سيسي دالميدا ، رودريج كوسي.

• خط الهجوم : ديسيري أزاتكبو ، سييو سوكو.

بث مباشرة كورة لايف Kora Live كورة ستار Kora Star كورة جول Kora Goal حيث يطمح المنتخب الغاني في إنطلاقة مميزة وتحقيق فوز يمنحه صدارة المجموعة قبل الإصطدام بحامل اللقب الأسد الكاميروني في الجولات القادمة حيث تتيح روابط beIN SPORT HD مشاهدة المباراة على الهواء مباشرةً.

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كما يمكن مشاهدة المباراة عبر روابط كورة أونلاين Kora Online ويلا شوت إتش دي Yalla Shoot HD وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر القنوات الآتية :-

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 2

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Fox Sports 4 NL

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)