اونلاين | لايف beIN SPORTS بث مباشر مباراة غانا X بنين مشاهدة GHANA يلا شوت لايف YALLA SHOOT

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كورة لايف مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر 25-06-2019 كأس الأمم الأفريقية،مباراة غانا وبنين اليوم ، تلتقي غانا مع نظيرتها بنين في اطار الجولة الأولى من منافسات بطولة الأمم الافريقية مصر 2019 مساء الثلاثاء الموافق الـ 25 من يونيو الجاري. لاعبي المنتخب الغاني يدخلون المباراة بنية الانتصار و حصد النقاط الثلاثة لضمان التأهل للدور القادم وتحقيق نجاح يُضاف الي اللاعبين .2019 في الفترة من 21 يونيو وحتى 16 يوليو، والتي تقام ب24 فريق لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الافريقية.

كورة لايف مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر 25-06-2019 كأس الأمم الأفريقية

وتعد مباراة غانا وبنين نفسها كإحدى أهم مباريات نظراً للمستوى المتقارب والكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.وتأمل غانا الدخول إلى المنافسات بقوة من بوابة منافستها التي لا تريد أن تكون رقماً سهلاً في المجموعة السادسة والتي تضم كلا من الكاميرون وغينيا بيساو وغانا وبنين وتبدا مباريات المجموعة اليوم الثلاثاء على ملعب الاسماعلية.

موعد مباراة غانا وبنين والمعلقين

تذاع عبر القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2

المعلق : جواد بدة .

موعد المباراة :

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

طاقم تحكيم مباراة غانا وبنين

وقد أعلن الكاف عن أسماء طاقم حكام مباراة غانا وبنين والتي تنطلق غدا الثلاثاء على ملعب استاد الإسماعيلية يقودها طاقم تحكيم مكون من يوسف السريري حكم ساحة من تونس، واحمد حسام طه حكم مساعد أول من مصر، ويامن البلوشي من تونس، وأمين عمر حكم رابع من مصر.

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التشكيل المتوقع لكلا الفريقين

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب غانا كالآتى:

فى حراسة المرمى: براهيما

في خط الدفاع: هاريسون افول، بابا عبد الرحمن ، امرتى، مانساه.

في خط وسط الملعب: واكاسو، بارتى، بادو.

في خط الهجوم: اتسو، جوردان ايو، وأندريه ايو.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب بنين كالآتى:

حراسة المرمى: ساتورنين آلاجبى

الدفاع: خالد أدينون - مويز أديليهو - سيدو بارازى -رودريج فاسينو

الوسط: جوردان أديوتى- سيسى دالميدا - تيدجانى عنان- رودريج كوسى

الهجوم: ديفيد جيجلا "نيور الفرنسى"، جودل دوسو "فادوز من ليختنشتاين"

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