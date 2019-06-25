اونلاين | مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر تغطية حية عبر bein sport

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مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر اليوم، 25/6/2019 ضمن مبارايات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 المقامة حاليا في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم ، وتضم المجموعة منتخبات غانا وبنين والكاميرون وغينيا بيساو.

موعد مباراة غانا وبنين بث مباشر كورة اون لاين والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة غانا وبنين ، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة، والتي ستقام على استاد الإسماعيلية، وتذاع مباراة غانا وبنين عبر قناة تايم سبورت، وشبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية.

التشكيل المتوقع لكلا للمنتخب الغاني أنان بنين

ومن المتوقع أن تلعب غانا المباراة بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى : ريتشارد أوفورى.

في خط الدفاع : أندى يادوم – لومور أجبينو – جون بوى – قاسم نوهو.

في خط الوسط : كوادو أسامواه – توماس بارتى – كريستيان أتسو.

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في خط الهجوم : توماس أجيبونج – أندرى أيو و جوردان أيو.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب بنين كالآتى:

حراسة المرمى: ساتورنين آلاجبى

الدفاع: خالد أدينون - مويز أديليهو - سيدو بارازى -رودريج فاسينو

الوسط: جوردان أديوتى- سيسى دالميدا - تيدجانى عنان- رودريج كوسى

الهجوم: ديفيد جيجلا "نيور الفرنسى"، جودل دوسو "فادوز من ليختنشتاين"

متابعة مباراة غانا وبنين بث مباشر جودة عالية hd

يوتيوب بدون تقطيع المباراة بجودة عالية وبدوت تقطيع مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر 25-06-2019 غانا Vs بنين. البطولة : كأس الأمم الأفريقية (دور المجموعات - الجولة الأولى). القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 . الملعب : ستاد الاسماعلية مشاهدة مباراةغانا وبنين بث مباشر بتاريخ 25-06-2019 كأس الأمم الأفريقية.مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر 25-06-2019 كأس الأمم الأفريقية غانا وبنين، كورة ستار البث المباشر لمباراة غانا اليوم، كورة لايف مباراة غانا اليوم