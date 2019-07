اونلاين | انطلاق الشوط الثاني Match of Cameroon and Guinea مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الشوط الثاني Match of Cameroon and Guinea مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في المجموعة السادسة خلال الجولة الأولى من مباريات ضمن كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر 2019 وفرضت مباراة الكاميرون وغينيا بيساو نفسها كإحدى أهم مباريات نظراً للمستوى المتقارب والكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.وتأمل الكاميرون حاملة اللقب الدخول إلى المنافسات بقوة من بوابة منافستها التي لا تريد أن تكون رقماً سهلاً في المجموعةالسادسة والتي تضم كلا من الكاميرون وغينيا بيساو وغانا وبنين

موعد مباراة الكاميرون وغينيا بيساو

مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو مباشرة، الثلاثاء في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة و ستكون متوفرة حصرياً على بين سبورت وتايم سبورت ستنقل على قناة MAX HD1.وستبث مباراة الكاميرون وغينيا بيساو تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة

طاقم تحكيم مباراة الكاميرون وغينيا بيساو

وقد أعلن الكاف عن أسماء طاقم حكام مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في افتتاح مباريات المجموعة السادسة والتي تنطلق غدا الثلاثاء على ملعب استاد الإسماعيلية.

ويقود طاقم تحكيم مغربي لمباراة الكاميرون وغنيا بيساو، غدا الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية يتكون من نورالدين الجعفري حكم ساحة ولحسين ازجاو مساعد أول، ومصطفى أكركد مساعد ثاني، ورضوان جيد حكم رابع.

التشكيل المتوقع لكلا الفريقين :

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون كالآتى:

حراسة المرمى: فابريس أوندوا

الدفاع: مايكل نجاد، جوى وايرنيست، أيونجو، أدولف تيكو

خط الوسط: موا تجى، كريستيان باسوجوج، سيباستيان سيانى

الهجوم: جاك زوا، بنيامين موكاندجو، نديب تامبى.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب غينيا بيساو كالآتى:

حراسة المرمى: جوناس مينديز (أكاديميك البرتغالي)

خط الدفاع: روندلسون سيلفا (كايوناس زالو الليتواني) – مارسيلو جالو (فولهام الإنجليزي) – جوراي سواريس (مافرا البرتغالي) – مامادو كاندي (سانتا كلارا البرتغالي)

خط الوسط: سوري مانيه (كوفا دي بيدادي البرتغالي) – جوديلسون مامادو "بيليه" (موناكو الفرنسي) – زيزينهو لوبيز (سينكا السلوفاكي) – جورجي بورا (أفيس البرتغالي)

خط الهجوم: جورجينهو إنتيما (سسكا سوفيا البلغاري) – بيكيتي (الشعلة السعودي)

مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو مباشرة

