اونلاين | بداية الشوط الثاني.. live مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر Cameroon تابع cool kora الان لايف

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مشاهدة بث مباشر لمباراة المنتخب الكاميروني و المنتخب الغيني بيساو خلال الجولة الأولى في المجموعة السادسة من مباريات ضمن كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر 2019 في الفترة من 21 يونيو وحتى 16 يوليو، والتي تقام ب24 فريق لأول مرة في تاريخ المسابقة.

يلا شوت مشاهدة مباراة الكاميرون:

وفرضت مباراة الكاميرون وغينيا بيساو نفسها كإحدى أهم مباريات نظراً للمستوى المتقارب والكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.وتأمل الكاميرون حاملة اللقب الدخول إلى المنافسات بقوة من بوابة منافستها التي لا تريد أن تكون رقماً سهلاً في المجموعةالسادسة والتي تضم كلا من الكاميرون وغينيا بيساو وغانا وبنين وتبدا مباريات المجموعة البوم الثلاثاء على ملعب الاسماعلية.

موعد مباراة الكاميرون وغينيا بيساو والمعلقين

الملعب : ستاد الإسماعيلية .

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2

المعلق : جواد بدة .

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

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5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

طاقم تحكيم المباراة

وقد أعلن الكاف عن أسماء طاقم حكام مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في افتتاح مباريات المجموعة السادسة والتي تنطلق غدا الثلاثاء على ملعب استاد الإسماعيلية.

ويقود طاقم تحكيم مغربي لمباراة الكاميرون وغنيا بيساو، غدا الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية يتكون من نورالدين الجعفري حكم ساحة ولحسين ازجاو مساعد أول، ومصطفى أكركد مساعد ثاني، ورضوان جيد حكم رابع.

التشكيل المتوقع لكلا الفريقين :

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون كالآتى:

حراسة المرمى: فابريس أوندوا

الدفاع: مايكل نجاد، جوى وايرنيست، أيونجو، أدولف تيكو

خط الوسط: موا تجى، كريستيان باسوجوج، سيباستيان سيانى

الهجوم: جاك زوا، بنيامين موكاندجو، نديب تامبى.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب غينيا بيساو كالآتى:

حراسة المرمى: جوناس مينديز (أكاديميك البرتغالي)

خط الدفاع: روندلسون سيلفا (كايوناس زالو الليتواني) – مارسيلو جالو (فولهام الإنجليزي) – جوراي سواريس (مافرا البرتغالي) – مامادو كاندي (سانتا كلارا البرتغالي)

خط الوسط: سوري مانيه (كوفا دي بيدادي البرتغالي) – جوديلسون مامادو "بيليه" (موناكو الفرنسي) – زيزينهو لوبيز (سينكا السلوفاكي) – جورجي بورا (أفيس البرتغالي)

خط الهجوم: جورجينهو إنتيما (سسكا سوفيا البلغاري) – بيكيتي (الشعلة السعودي)

يوتيوب مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا:

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