شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محضر ضد رئيس المجموعة السادسة بأمم أفريقيا لتزويره تصريحات الصحفيين والان مع التفاصيل

حرر عدد من الصحفيين، محضر ضد محمد شيحة رئيس المجموعة السادسة للنسخة الـ32 من بطولة أمم أفريقيا والتي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، لتسليمهم تصريحات مزورة منسوبة للكاف.

وأكد عدد من الصحفيين، في تصريحات لـ"السعودية نيوز" أنهم فوجئوا بتسليم اللجنة لهم تصريحات مزورة منسوبة للكاف بدلاً من التصريحات الحقيقية الصادرة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وأوضح الصحفيين، أن رئيس اللجنة يعامل الصحفيين الذين ينقلون صورة المجموعة للعالم بأكمله بطريقة سيئة، حيث تحفظ على تصريح مراسلة قناة ""صدى البلد" بسبب خلافات شخصية سابقة بينهما حسبما ذكرت المراسلة.

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وأضاف الصحفيين، أن رئيس اللجنة يشوه الصورة المضيئة التي شهدها العالم بأجمعه في حفل الافتتاح، وغير متعاون مع الصحفيين الساعين لظهور مصر بصورة تليق بها خلال البطولة.

ويستضيف استاد الإسماعيلية مباريات المجموعة السادسة التى تضم منتخبات غانا، وبنين، وغينيا بيساو، والكاميرون.