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تعاقدات بايرن ميونيخ جعجعة بلا طحين؟

بعد نهاية الموسم الماضي وعد رئيس بايرن ميونيخ أولى هونيس بإبرام صفقات كبيرة تساعد الفريق على التنافس على لقب دوري الأبطال. لكن لحد الآن يبدو أن التعاقدات الجديدة لا تزال دون طموحات جماهير الفريق البافاري.

عبرت إدارة بايرن ميونيخ الألماني أكثر من مرة عن رغبتها في تعزيز النادي بلاعبين جدد يقدمون الإضافة للفريق الموسم المقبل، بغية التنافس على لقب دوري الأبطال، لكن يبدو لحد الآن أن إدارة البافاري لم تقنع النقاد والجماهير بالتعاقدات التي أبرمتها استعدادا للموسم الجديد.

فلحد الآن التحق ثلاثة لاعبين بفريق بايرن، وهم الفرنسي لوكاس هيرنانديز من فريق أتليتيكو مدريد (80 مليون يورو) ومواطنه بنيامين بافارد من شتوتغارت (35 مليون). بالإضافة إلى المهاجم الواعد، يان فيته آرب، الذي ضمه بايرن من هامبورغ مقابل 5 ملايين يورو.

بالمقابل تضاءلت حظوظ التحاق نجم الكرة الألمانية ليروي سانيه بالفريق البافاري، إذ عبر الدولي الألماني للمقربين منه عن رغبته في البقاء بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وفي تعليقه على الصفقات الحالية للفريق البافاري قال لاعب بايرن سابقا أولاف ثون لصحيفة "آبند تسايتونغ"، التي تصدر في ميونيخ "أنا مندهش لأن بايرن لم يمض قدماً في التعاقدات"، مضيفا "تصريحات أولي هونيس (رئيس بايرن ميونيخ) رفقعت سقف التوقعات. وأعتقد أن بايرن لديه من الإمكانيات ما يسمح بإبرام صفقة كبيرة إلى جانب صفقة ساني". ويرى اللاعب السابق لبايرن، أن الفريق في حاجة ماسة لتعزيز خط الدفاع، خاصة بعض عودة ماتس هوميلس إلى فريقه السابق دورتموند.

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وهو نفس رأي النجم السابق لبايرن، بيكسينتي ليزارازو، الذي عبر عن عدم تفهمه لقرار تسريح هوميلس، مؤكدا على أن الوافد الجديد على خط دفاع الفريق البافاري، بنيامين بافارد، سيكون عليه من الصعب قيادة خط الدفاع إلى جانب نيكلاس سوله.

بافارد حسب ليزارازو تراجع مستواه بعد كاس العالم 2018 ولم يعد يشارك إلا قليلا مع المنتخب الفرنسي.

لاعب آخر مطروح على قائمة الانتقالات بفريق بايرن ميونيخ وهو المدافع التركي الشاب أوزان كاباك، الذي انتقل منتصف الموسم الماضي من غلطة سراي إلى شتوتغارت مقابل 11 مليون يورو. وحسب "كيكر" فإن بايرن مهتم بخدمات هذا اللاعب الواعد (19 عاما)، علما أن الشرط الجزائي لانتقال أوزان إلى فريق جديد هو 15 مليون يورو، وهو مبلغ يبدو مشجعا للنادي البافاري، خاصة مع الإمكانيات الفنية الكبيرة التي أظهرها اللاعب.

وبالنظر إلى قيمة الأسماء التي تعاقد معها بايرن لحد الآن، يبدو أن الأمر لا يزال غير مقنع لجماهير بايرن ميونيخ، التي ترغب في تعاقد فريقها مع لاعبين كبار، يكون باستطاعتهم قيادة الفريق للقب دوري الأبطال.