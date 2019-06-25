الكاميرون يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على غينيا بيساو في أمم أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل منتخب الكاميرون حملة الدفاع عن لقبه كبطل كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بالفوز على منتخب غينيا بيساو 2 / صفر، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بالمسابقة.
وتقدم المنتخب الكاميروني في الدقيقة 66 عن طريق مدافعه يايا بانانا، قبل أن يسجل زميله ستيفن باوكين الهدف الثاني في الدقيقة 69.
وحصد المنتخب الكاميروني أول ثلاث نقاط له في البطولة، في انتظار المباراة الثانية في المجموعة اليوم والتي تجمع بين غانا وبنين.
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