الارشيف / اخبار الرياضه

الكاميرون يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على غينيا بيساو في أمم أفريقيا

0 نشر
الألمانية د.ب.أ 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرون يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على غينيا بيساو في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل منتخب الكاميرون حملة الدفاع عن لقبه كبطل كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بالفوز على منتخب غينيا بيساو 2 / صفر، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بالمسابقة.

وتقدم المنتخب الكاميروني في الدقيقة 66 عن طريق مدافعه يايا بانانا، قبل أن يسجل زميله ستيفن باوكين الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وحصد المنتخب الكاميروني أول ثلاث نقاط له في البطولة، في انتظار المباراة الثانية في المجموعة اليوم والتي تجمع بين غانا وبنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاميرون يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على غينيا بيساو في أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا