شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يشترط اعتذار نيمار قبل العودة لـ «كامب نو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن نادى برشلونة يطبخ صفقة عودة الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على نار هادئة، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن إدارة برشلونة أخبرت اللاعب بضرورة تقديم اعتذار علنى لجماهير الفريق الكتالونى قبل العودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد، وذلك من أجل أن تكون العودة آمنة مرة أخرى إلى البلوجرانا. وكانت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية قد أكدت رغبة نيمار فى الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان خلال الصيف الحالى، والعودة من جديد إلى صفوف برشلونة بعد الرحيل عنه فى عام 2017 بطريقة مثيرة فى صفقة كلفت خزينة النادى الباريسى 222 مليون يورو. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولى البارسا أكدوا للاعب أن جماهير البلوجرانا تشعر بالغضب الشديد بسبب الطريقة التى رحل بها عن الفريق منذ عامين، مشددة على ضرورة تقديمه اعتذارا علنيا لمشجعى الفريق قبل العودة مرة أخرى إلى «كامب نو».

فى نفس السياق أجرت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» الإسبانية، استطلاع آراء جماهير برشلونة بشأن عودة نيمار، حيث جاءت نتيجة الاستفتاء برفض عودة النجم البرازيلى بنسبة 71.2 %.

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وقضى نيمار 4 مواسم فى صفوف برشلونة حيث حقق نجاحات كبيرة مع الأرجنتينى ليونيل ميسى، والأوروجويانى لويس سواريز، ولكنه رحل عن البارسا وانتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان، ولكن عاد ليثير الجدل مرة أخرى بعدم رغبته فى استكمال المشوار مع فريق «حديقة الأمراء». كما بدأت إدارة نادى باريس سان جيرمان فى تجهيز بديل فى حالة رحيل نيمار عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وضعت الإيفوارى نيكولا بيبى نجم فريق ليل الفرنسى كبديل محتمل للتعاقد معه فى الميركاتو الصيفى.

ولفت اللاعب اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى منها ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال، بالإضافة إلى أتيلتيكو مدريد وإنتر ميلان، ولكن نيكولا بيبى يرغب فى الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان فى الموسم الكروى الجديد.

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، إن قيمة الصفقة قد تقترب من 85 مليون يورو، وفى حالة إتمام الصفقة فإن الخط الهجومى لبطل فرنسا سيكون على استعداد للتخلى عن خدمات الجناح البرازيلى نيمار.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت، أمس، أن نيمار قام بإرسال رسائل سرية إلى بعض لاعبى برشلونة عبر تطبيق «واتس آب» قائلا فيها: «لا تقلقوا أنا قادم».