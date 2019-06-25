شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة الحسم..المنتخب يبحث عن بطاقة التأهل أمام الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثًا عن حسم التأهل إلى دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، يخوض المنتخب الوطنى مباراته الثانية أمام الكونغو الديمقراطية فى العاشرة مساء غدًا الأربعاء على ملعب استاد القاهرة، ويدير اللقاء الحكم الجنوب إفريقى فيكتور جوميز.

يسعى الفراعنة لتقديم عرض جيد لمصالحة جماهيرهم الحزينة من العرض غير المقنع فى مباراة الافتتاح أمام زيمبابوى التى فازت بها مصر بهدف وحيد سجله محمود تريزيجيه، بينما خسرت الكونغو الديمقراطية 2- صفر أمام أوغندا بعد عرض متواضع، مما وضع الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافيير أجيرى فى حرج شديد، خاصة أن الجماهير المصرية كانت تنتظر عرضا يليق بمكانة المنتخب، لأن مباريات البطولة تقام على أرضه ووسط أعداد غفيرة من الجماهير.

ركز أجيرى خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء الفنية التى وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها، بجانب تجهيزهم جيدا للمواجهة، وشهدت التدريبات الأخيرة حالة من التركيز الشديد، واطمأن المدير الفنى على جاهزية المدافع أحمد حجازى الذى تعرض لكسر فى الأنف خلال مواجهة زيمبابوى وبات جاهزًا للمشاركة بعدما ارتدى واقيًا للأنف، ومن المنتظر أن يخوض مواجهة الكونغو الديمقراطية فى التشكيلة الأساسية. ويأمل المدير الفنى فى ظهور النجم محمد صلاح بمستواه المعروف بهدف إحداث صحوة بأداء المنتخب، كما خصص فقرة من التدريبات لعلاج أزمة إهدار الفرص التى عانى منها المنتخب خلال جولة الافتتاح. وشدد أجيرى على لاعبيه بضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات من أجل الفوز وحسم التأهل، فيما يخشى المدير الفنى من الهجمات المرتدة فى ظل اندفاع طرفى الجنب هجوميا مما يشكل خطورة على مرمى محمد الشناوى، وطالب المدير الفنى من الثلاثى «محمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه» التسديد من خارج منطقة الجزاء لإحراز هدف مبكر يمنح الفريق الانطلاق.

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ومن المتوقع أن يدفع أجيرى فى هذه المباراة بأغلب عناصر المباراة الأولى، بينما تجرى مفاضلة فى مركز رأس الحربة، حيث ترددت أنباء عن احتمالية الدفع بأحمد على بدلًا من مروان محسن الذى ظهر بمستوى متواضع خلال اللقاء. وينتظر أن يدخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف ومحمد الننى وطارق حامد ومحمود تريزيجية وعبدالله السعيد ومحمد صلاح ومروان محسن (أحمد على).

على الجانب الآخر، يدخل منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة برغبة فى تصحيح الأوضاع، بعد الإخفاق فى ضربة البداية بخسارته هدفين، ما يتحتم عليه الفوز حتى يحافظ على حظوظه فى التأهل، ويدرك الجهاز الفنى أن الخسارة تعنى خروجه رسميًّا من البطولة.

ويتأكد فلوران إيبينجى، المدير الفنى للكونغو الديمقراطية، من أن المهمة اليوم أمام الفراعنة ما دفعه لوضع برنامج تدريبى خاص للمواجهة التى تعتبر الفرصة الأخيرة أمام الكونغو للدفاع عن البقاء بالبطولة، كما اعتذر اللاعبين للجماهير الكونغولية على الهزيمة الأولى وتعاهدوا بتصحيح الأوضاع فى الجولة الثانية.

وينتظر أن يخوض الكونغو المباراة بتشكيل مكون من« لى لى ماتامبى فى حراسة المرمى، وأرتور ماسوكو ومارسيل تيسراند وكريستيان لوينداما وإيساما مبيكو وميرفيلى بوكادى ويانيك بولاسى وموبوكو وشانسيل مبيما مانجولو وميشاك إيليا وباكامبو.

وقال «فلوران» إنه يعرف جيدًا كيف يوقف خطورة محمد صلاح وباقى مفاتيح لعب الفراعنة، وهو ما سيعمل عليه مع لاعبيه فى المباراة. وأضاف: »مازال الأمل موجودًا قبل مواجهة اليوم لحسم التأهل. مازالت لدينا فرصة للتأهل، ونحتاج للدعم». وأشار إلى أنَّ اللاعبين تعاهدوا على تصحيح المسار أمام مصر، وسنعمل بكل قوة لإظهار قوتنا.