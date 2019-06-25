شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى: صلاح ليس «أنانيًا».. ونمتلك حلولًا غيره أمام المنافسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، على جاهزية الفريق لمواجهة الكونغو، ولا توجد مشكلة بدنية لأى لاعب قبل اللقاء، لافتا إلى أن الفريق المنافس قوى للغاية من خلال التحليل الفنى ومشاهدة عدة مباريات له، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى هدفه الثلاث نقاط وحسم التأهل إلى دور الـ16، وأضاف أجيرى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس: لست قلقا من مستوى التجانس بين اللاعبين، ومع توالى المباريات سيزيد الانسجام، والفريق يؤدى مباريات قوية وسيتحسن المستوى فى اللقاءات المقبلة، وشدد مدرب الفراعنة على أن مباراة الكونغو وأوغندا كانت غريبة للغاية، وكان يتوقع مستوى أفضل من الكونغو، كما أن مصر كان لابد أن تظهر بمستوى أفضل أمام زيمبابوى، والفريقان من وجهة نظره سيظهران بمستوى أفضل فى لقاء الغد، لأن الهدف الرئيسى لكل منهما هو الفوز، فمصر تبحث عن التأهل، بينما يحتاج الكونغو للفوز لإعادة فرصته فى التأهل.

وتابع أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لـ«عمرو وردة»، فهو لاعب من بين ٢٣ لاعبا ولا يعرف أنباء استبعاده من القائمة، والتى تحدث عنها البعض، والأمور السلوكية داخل الفريق ممتازة تماما، ومن سيخرج عنها سيكون مستبعدا، ولكنه حتى الآن مع الفريق. وشدد المدير الفنى على أن محمد صلاح لاعب يعمل جيدا بروح الفريق والأكثر التزاما.

وأكد أن محمد صلاح لا يؤدى بفردية كما يروج البعض، ولا توجد مشاكل، قائلا بالعربية: «ما فيش مشكلة تماما»، مشيرا إلى أن «حجازى» جاهز لمباراة الكونغو، وسيلعب مرتديا واقى الأنف بعد التأكد من سلامته، كما أكد المدرب أن محمد صلاح لاعب مهم جدا لمصر مثلما بكامبو لاعب مهم للكونغو، فالمنتخب يمتلك عناصر أخرى للوصول إلى المرمى ولا يعتمد الفريق على لاعب واحد فقط للتسجيل وهز الشباك، ولكن هناك عددا من العناصر الأخرى لديهم القدرة على هز الشباك، وهو ما حدث فى مباراة زيمبابوى وتسجيل تريزيجيه للهدف.