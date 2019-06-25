شكرا لقرائتكم خبر عن «خاما بليات» يخص «المصري اليوم» بحوار عن مفاوضاته مع الأحمر والأبيض ويؤكد: الأهلى أكبر نادٍ فى إفريقيا.. والزمالك الأكثر جدية فى المفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منذ أن وطئت قدم «خاما بليات» نجم منتخب زيمبابوى أرض مصر للمشاركة مع منتخب بلاده فى بطولة أمم إفريقيا 2019 ولا يوجه إليه سوى عدة أسئلة تتعلق بإمكانية انتقاله للأهلى أو الزمالك فى الموسم المقبل، هل فعلا وقع للقلعة الحمراء أم أن ارتباطه بعقد مع فريقه «كايزر تشيفز» الجنوب إفريقى يمنعه من اللعب لأحد القطبين والتواجد فى الدورى المصرى خلال الموسم المقبل، أم أن طموحاته فى كرة القدم صارت أكبر من اللعب فى إفريقيا بعد أن ذاع صيته وبات من أهم اللاعبين الأفارقة الذين تتهافت عليهم الأندية وترغب فى الحصول على توقيعهم. لم يعرف أحد سر عدم انتقاله للأهلى فى بداية الموسم الجارى ولم يتطرق أحد لتفاصيل مفاوضاته مع الزمالك.. ومن كان الأكثر جدية للحصول على توقيع اللاعب، وزاد من نجومية «بليات» تألقه مع منتخب بلاده فى المباراة الافتتاحية أمام الفراعنة التى انتهت بفوز منتخبنا الوطنى بهدف مقابل لا شىء سجله محمود تريزيجيه، «المصرى اليوم» التقت بنجم منتخب زيمبابوى وحاصرته بكافة الأسئلة التى تدور فى أذهان جماهير الكرة المصرية فجاءت إجابته واضحة وصريحة.. وإلى الحوار:



■ بداية.. ما رأيك فى تنظيم بطولة أمم إفريقيا فى مصر؟

- أعتقد أن هذه البطولة التى أشارك فيها بمصر هى الافضل من حيث التنظيم واستقبال المصريين وتعاملهم معى على وجه الخصوص، فقد اكتشفت أننى أمتلك تقديرا من أحفاد الفراعنة وهذا أمر أسعدنى كثيرا إلى جانب أن الشعب المصرى يعشق كرة القدم بشكل كبير.

■ هل المصريون تحدثوا معك عن عدم انتقالك للأهلى أو الزمالك فى بداية الموسم؟

- منذ أن حضرنا إلى مصر.. وأثناء تواجدى فى مطار القاهرة..فوجئت بجماهير الناديين يطلبون التصوير معى ويسألوننى سؤالا واحدا فقط.. لماذا لم تنتقل للاهلى أو الزمالك؟!.. لكنهم يتحدثون معى بأدب شديد يجعلوننى أخجل من إبداء الأسباب الحقيقية.

■ ما هى؟

- مسؤولو كايزر تشيفز الجنوب إفريقى الذى تعاقدت معه مؤخرا كانوا السبب الرئيسى فى عدم إتمام التفاوض مع الأهلى أو الزمالك حسب ما أبلغنى وكيل أعمالى، لأنهم كانوا الأكثر جدية اثناء المفاوضات وكان لديهم رغبة فى ضمى إلى صفوفهم، فضلا عن أن مسؤولى «تشيفز» حضروا إلى منزلى وتحدثوا مع عائلتى فى إمكانية انتقالى اليهم.. فشعرت وقتها أن هناك تقديرا كبيرا منهم لإمكانياتى وقدراتى ومن ثم وقعت على عقد الانتقال دون تردد.

■هل معنى كلامك أن الأهلى والزمالك لم يكن لديهما الجدية فى ضمك؟

- بصراحة الزمالك كان الاكثر جدية فى المفاوضات من الاهلى.. لكن هناك بعض الامور الاخرى تسببت فى عدم اكتمال المفاوضات.

■ البعض ردد أنك فضلت «كايزرتشيفز» بسبب المقابل المالى الذى حصلت عليه؟

- المقابل المالى كان أحد العوامل التى دفعتنى للتوقيع، وكما ذكرت فإن تواجد مسؤوليه بمنزلى كان دافعا اكبر إلى جانب أن عائلتى وافقت على توقيعى للفريق.

■هل معنى ذلك أنك لن تنضم لأى من القطبين فى الموسم المقبل؟

- لم أقل ذلك.. فلدى شرط جزائى فى عقدى مع «كايزر تشيفز» يمنحنى الانتقال إلى أى ناد آخر إذا كانت هناك جدية فى المفاوضات وتقديرا منهم لإمكانياتى.. لكننى ملتزم بعقدى مع الفريق الذى وقعت له حتى يحدث جديد.

■ ما حقيقة توقيعك للأهلى؟

- لم أوقع.

■ من فاوضك من الأهلى والزمالك؟

-لا أذكر أسماء لان معظم المفاوضات كانت مع مدير أعمالى.

■ من ترغب فى الانتقال إليه.. الاهلى أم الزمالك؟

- أعتقد أن الفريقين كبيران ويمتلكان بطولات عديدة وأى لاعب فى إفريقيا يتمنى اللعب لهما.. وأحد أحلامى الكروية أن ألعب فى الدورى المصرى لانه يمتلك فرقا مميزة وأسماء لامعة ويكفى أنهما أكبر ناديين فى القارة السمراء بالدورى.

■ أيهما أكثر شعبية؟

- الأهلى هو أكبر ناد فى إفريقيا بما يمتلكه من بطولات فى المرحلة السابقة، والزمالك ايضا له شعبية كبيرة فى القارة السمراء، لكننى لا أستطيع تحديد أيهما الأكثر شعبية من الآخر.

■ من تفضل اللعب له؟

- لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال.

■ لماذا؟

- لأننى متربط بعقد مع كايزر تشيفز.. لكن أى لاعب يتمنى اللعب للناديين كما ذكرت لك.

■ من من لاعبى القطبين يعجبك أداؤه؟

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- يعجبنى أداء «شيكابالا» و«يوسف أوباما» و«عبد الله جمعة» لأنهم يمتلكون إمكانيات كبيرة وساعدوا فريقهم كثيرا فى إفريقيا، «فشيكابالا» كان له دور مع فريقه أمام صن داونز فى نهائى دورى الأبطال موسم 2016، و«أوباما» و«جمعة» كان لهما دور فى حصد الأبيض للكونفيدرالية.

■ واضح أنك تتابع الزمالك بشكل كبير؟

- مطلقا.. فقد لعبت أمام الزمالك اكثر من مرة.. وأعرف لاعبيه لهذا السبب.. ولم أواجه الأهلى نهائيا فى أى من المباريات الودية أو الرسمية.

■هل هناك أندية اخرى فى مصر فاوضتك غير الأهلى أو الزمالك؟

- مطلقا.

■ ما هى الأسباب الحقيقية لهزيمة الأهلى أمام صن داونز بخماسية؟

- لا يوجد أسباب محددة..فالفريقان كبيران ولم يتوقع أحد أن يفوز صن داونز على الأهلى بهذه النتيجة نهائيا ولا العكس، ولو المباراة تكررت لن تتحقق هذه النتيجة، كل ما فى الامر أن لاعبى «صن داونز» كانوا الأكثر تركيزا ولديهم قدرة على الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف وأصبحت لهم الأفضلية فى المباراة.

■ برأيك.. ما سر تفوق «صن داونز» على الزمالك فى موسم 2016 بنتيجة 3-0 بنهائى دورى الابطال.. والخسارة الثقيلة للاهلى بخماسية؟

- خريطة الكرة فى إفريقيا تطورت كثيرا.. وصار الاطلاع على خطط اللعب الجديدة وتدعيم الفرق بلاعبين مميزين أكثر سهولة. فضلا عن أن الفرق الجديدة أصبح لديها تركيز أكبر عندما تواجه الفرق الكبيرة حتى تصنع لها تاريخا فى الكرة الإفريقية.

■ البعض يرجع تفوق «صن داونز» إلى بيتسو موسمانى المدير الفنى لـ«صن داونز»؟

- لا يمكن أن تنسب الفضل لأى فريق إلى المدير الفنى فقط أو اللاعبين فقط، فكلاهما يكون لديه الفضل فى تحقيق النتائج أو البطولات، وكما قلت لك إن الكرة الإفريقية تطورت كثيرا فى السنوات الماضية.

■ كيف ترى فرص منتخب زيمبابوى بأمم إفريقيا بعد الهزيمة من الفراعنة بهدف مقابل لا شىء؟

- بلا شك أننا قدمنا أداء مميزا امام المنتخب المصرى فى المباراة الافتتاحية.. وأهدرنا فرصا عديدة كانت كفيلة بتحقيق التعادل، لكن خبرة لاعبى منتخب مصر كان لها دور كبير فى حسم المباراة لصالحهم.. وكرة القدم لا تعترف بالتفوق داخل أرضية الملعب ولكن بتسجيل الأهداف فى مرمى المنافس وهو ما لم نحققه فى اللقاء، لكن أصبح لازما علينا الفوز على أوغندا خلال مباراة اليوم ثم إقصاء الكونغو فى المباراة الأخيرة لنترشح لدور الـ16.

■ ما سبب أزمتك مع طارق حامد لاعب المنتخب المصرى خلال المباراة؟

- لم تحدث أزمة مع أى لاعب مصرى خلال المباراة، لكنهم كانوا يتعمدون العنف معى بشكل كبير ولا أخص لاعبا محددا بل كان كل لاعب يحاول خطف الكرة منى أثناء اللقاء.

■ هل ترى أن منتخب زيمبابوى لديه القدرة على التأهل إلى دور الـ16؟

- بالتأكيد.. بل لدينا القدرة على الترشح للمباراة النهائية أمام المنتخب المصرى أقوى المرشحين لحصد اللقب الإفريقى، فنحن نمتلك لاعبين لديهم إمكانيات على مستوى عال وخبرات كبيرة، لكن الحظ العثر أن المجموعة أوقعتنا فى بداية البطولة أمام صاحب الأرض.

■ ماذا كان شعورك عندما واجهت محمد صلاح داخل الملعب؟

- محمد صلاح لاعب كبير ومثال لأى لاعب إفريقى يمكن أن يكون لديه طموحات كبيرة فى تكرار مسيرته الاحترافية وقلب الموازين فى الكرة الأوروبية مثلما فعل مع ليفربول الإنجليزى.

■ هل ترى أنه من الأفضل استمراره فى ليفربول الإنجليزى أم يرحل عنه؟

- «مو» لاعب كبير ووصل إلى مرحلة يستطيع من خلالها تحديد مصيره والأفضل له سواء بالبقاء مع ليفربول الإنجليزى أم الرحيل لأى ناد اخر وفقا للعروض التى تلقاها وحسب رغبته من المرحلة المقبلة.

■ ألم تفكر فى الانتقال لأحد الأندية الأوروبية؟

- أسعى جاهدا للانتقال إلى أحد الأندية الاوروبية خصوصا بروسيا دورتموند الالمانى أو أتلتيكو مدريد الإسبانى، وهناك فريق ثالث لن أعلن عنه فى الوقت الحالى.

■ لماذا؟

- لا أرغب فى الإعلان عن هذا الفريق لأسباب خاصة بى.

■ هل هذا الفريق مصرى؟

- اعفنى من الرد على هذا السؤال.