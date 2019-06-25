شكرا لقرائتكم تعرف على شرط "بلدوزر" الزمالك للعودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مسئولو نادي الزمالك، مع مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لصفوف طلائع الجيش، للحديث عن عودته للقلعة البيضاء بالموسم الكروى. ورحب مصطفى محمد الشهير بـ"البلدوزر"، بالعودة لصفوف نادي الزمالك، مرة أخرى خلال الموسم الكروى الجديد، لكن فى حالة حصوله على وعد بالمشاركة فى المباريات بشكل منتظم. وأخطر مصطفى محمد، مسئولو الزمالك، بأنه حال عدم حصوله على فرصة المشاركة فالأفضل له وللنادى إعارته مرة أخرى لأى ناد حتى لا يكون حبيس مقاعد البدلاء ويواصل مسيرته الناجحة فى مشاركاته بمباريات الدوري الممتاز.

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