شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الرياضة» يعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة النادي الأهلي المنتخب لمدة 4 سنوات قادمة، برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، ونائبه عبدالصمد القرشي. كما يتضمن مجلس الإدارة المنتخب عضوية كل من: الدكتور وائل الحلبي، والمهندس أيمن المدني، والدكتور ياسر محروس، والمهندس غسان نصيف، والمهندس عمار زهران.



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