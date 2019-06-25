شكرا لقرائتكم الزمالك يتحدى الزمن ويجهز النقاز بدنيا قبل معركة حسم الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استعادة المستويات الراقية التى ظهر عليه المدافع الأيمن التونسي حمدى النقاز خلال فترات سابقة سواء ببطولة الدوري الممتاز أو الكونفيدرالية الإفريقية. وطلب خالد جلال المدير الفنى للفريق من المعد البدنى للفريق اعداد خطة يمكن من خلالها استعادة اللاعب كامل لياقته البدنية خلال الفترة الحالية فى إطار رغبة الجهاز الفنى وضع اللاعبين بالكامل تحت أهبة الإستعداد لمعركة الحسم فى بطولة الدوري الممتاز. جاء ذلك خلال معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة السادس من اكتوبر، حيث عاد اللاعب قبل أيام قليلة من الأجازة التى حصل عليها ببلاده قبل العودة للإنتظام، ويخوض النقاز تدريبات إضافية بجانب مشاركته بشكل طبيعي في المران من أجل تجهيزه بالشكل المطلوب.

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