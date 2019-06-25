شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلى خاص لحمدى النقاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة خالد جلال برنامج تدريبي خاص لحمدي النقاز ظهير أيمن الفريق لتنفيذه خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا فى مدينة السادس من أكتوبر من أجل تجهيزه بشكل أفضل للمرحلة المقبلة.

وعاد النقاز منذ أيام قليلة لتدريبات الزمالك، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها، ويخوض النقاز تدريبات إضافية بجانب مشاركته بشكل طبيعي في المران من أجل تجهيزه بالشكل المطلوب.

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وقرر الجهاز الفنى، خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق البطل الأولمبى، على ملعب دريم الذى سيؤدى عليه الفريق التدريبات أيضًا، كما قرر الجهاز الفنى للزمالك إعطاء اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأحد المقبل عقب انتهاء المعسكر المقرر له السبت، على أن يسافر الفريق إلى قبرص من أجل الانتظام فى المعسكر الخارجى يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من شهر يوليو المقبل.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان.