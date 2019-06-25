شكرا لقرائتكم المقاصة يتعاقد مع صلاح أمين مهاجم النجوم لمدة موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مع اللاعب صلاح أمين، مهاجم فريق النجوم، لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

ووقع صلاح أمين على عقود انضمامه لصفوف المقاصة لمدة موسمين ، مساء اليوم الثلاثاء ، بمقر نادي المقاصة مع اللواء محمد عبد السلام وبحضور وكيل اعمال اللاعب و محمد مجد عضو مجلس ادارة المقاصة ، وسيتم قيده في قائمة المقاصة باتحاد الكرة عند فتح باب القيد للموسم الجديد .

وأكد محمد مجد ، عضو مجلس إدارة المقاصة ، بأن سياسية النادى تهدف للتعاقد مع اللاعبين المميزين من أصحاب الخبرة والشباب، وذلك بالتنسيق مع أحمد حسام ميدو ، المدير الفني للمقاصة ، لدعم الفريق للمنافسة خلال الموسم المقبل .

ونجح صلاح أمين، لاعب المقاصة الجديد، في تسجيل 13 هدفا خلال الموسم الكروي 2018 – 2019 ، مع فريق النجوم .