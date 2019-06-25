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جدة - عمرو شويل خالد جلال يحدد أهداف الزمالك للاعبين خلال الفترة المقبلة

تمسك خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك بحظوظ ناديه فى الظفر بلقب الدوري المصري الممتاز من أنياب غريمه التقليدى النادي الأهلي.

وطالب المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض من اللاعبين ضرورة التركيز خلال الفترة الحالية والوصول الى أعلى معدل ذهنى قبل خوض المواجهات الحاسمة لبطولة الدوري المصرى الممتاز.

وعقد خالد جلال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران طالبهم فيها ببذل أقى جهد حتى يستطيع الفريق الوصول الى غايته فى المباريات المقبلة وتحقيق لقب الدوري المصري.

وقال مدرب الزمالك أن النادي يوفر كل الإمكانات من معسكرات واستقرار ادارى ومن حق الجماهير الحصول على درع الدورى لتتويج الموسم الحالى خاصة وان الفريق حصل على لقب كأس الكونفيدرالية الافريقية.

وبدأ الزمالك معسكره في مدينة السادس من أكتوبر اليوم الثلاثاء استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز في شهر يوليو المقبل.

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خالد جلال يتمسك بالجانب البدنى لتدريبات الزمالك فى أول أيام معسكر أكتوبر

وتمسك المدير الفنى بالتدريبات البدنية للاعبين خلال اليوم الأول لمعسكر الفريق المقام حاليا بمدينة السادس من اكتوبر.

وخاض الفريق تدريبا عنيفا اليوم ظهر خلاله اللاعبين بصورة بدنية مرتفعة كشفت عن رغبة الجميع فى الظهور بشكل قوى خلال المرحلة المقبلة للدخول فى حسابات جلال خلال المباريات المقبلة قبل نهاية الموسم.

وأعقب التدريب البدنى للاعبين فترة فنية حاول خلالها المدير الفنى تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التى سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة.