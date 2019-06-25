شكرا لقرائتكم إصابة حارس الأهلى على لطفى فى تدريبات التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إطمئن الجهاز الطبى بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى على الاصابة التى تعرض لها الحارس على لطفى فى تدريبات الفريق اليوم.

وتعرض حارس الاهلي لإصابة بسيطة في "اليد" خلال مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش، وخاض حراس الفريق تدريباتهم تحت اشراف طارق سليمان، فيما خاض الفريق تدريبات بدنية ثم اجرى الجهاز الفني تقسيمة قبل نهاية المران.

وتوقف مران الاهلي عدة دقائق بسبب إصابة على لطفي قبل أن ينزل الدكتور خالد محمود لعمل إسعافات أولية ليتماثل الحارس للشفاء قبل أن يستكمل المشاركة بشكل طبيعي.

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وبدأ الاهلي يوم السبت الماضي الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك المقررتين يومي 26 و30 يوليو المقبل في الدوري المحلي ومن بعدها مباراة بيراميدز في كأس مصر .

ويسافر الاهلي يوم 5 يوليو المقبل لأسبانيا لإقامة معسكر خارجي بها إستعداداً للموسم الجديد.