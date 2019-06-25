شكرا لقرائتكم الزمالك يخطر شيكابالا بالانتظام فى تدريبات الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع امير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك بالامس مع لاعبي الفريق المعارين و لم تستغرق الجلسة وقتاً طويلا.

وأبلغه محمود عبد الرازق "شيكابالا" أن يريد الاستمرار مع الزمالك، إذا كان سيجتاجه الفريق فنياً أما إذا لم يلجأ له الفريق بشكل فني فيريد الذهاب للمقاصة في ظل رغبة المدير الفنى للفريق الفيومى فى ضمه.

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وأبلغه أمبر مرتضى بأن ينضم للتدريبات حالياً تحت قيادة خالد جلال و هو من سيحدد من يريده و من سيرحل من اللاعبين المعارين.