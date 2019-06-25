شكرا لقرائتكم لاسارتي يجتمع مع عاشور على هامش المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع حسام عاشور قائد الفريق الاحمر على هامش المران المقام حالياً على ملعب التتش.
ووجه لاسارتي بعض النصائح الفنية الخاصة لحسام عاشور خلال الجلسة التى استمرت لعدة دقائق شارك بعدها اللاعب في مران الفريق.
وبدأ الاهلي يوم السبت الماضي الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك يومي 26 و30 يوليو المقبل في الدوري المحلي ومن بعدها مباراة بيراميدز في كأس مصر .
ويسافر الاهلي يوم 5 يوليو المقبل لأسبانيا لإقامة معسكر خارجي بها إستعداداً للموسم الجديد.
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