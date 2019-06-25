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لاسارتي يجتمع مع عاشور على هامش المران...

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جدة - عمرو شويل عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع حسام عاشور قائد الفريق الاحمر  على هامش المران المقام حالياً على ملعب التتش.

 

ووجه لاسارتي بعض النصائح الفنية الخاصة لحسام عاشور خلال الجلسة التى استمرت لعدة دقائق شارك بعدها اللاعب في مران الفريق.

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وبدأ الاهلي يوم السبت الماضي الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك يومي 26 و30 يوليو المقبل في الدوري المحلي ومن بعدها مباراة بيراميدز في كأس مصر .

 

ويسافر الاهلي يوم 5 يوليو المقبل لأسبانيا  لإقامة معسكر خارجي بها إستعداداً للموسم الجديد.

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