شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ مع أمح بالزى الهندى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرتدى أحمد الشيخ لاعب الأهلى، الزى الهندى، برفقة "أمح الدولى" المشجع الأهلاوى ذو الاحتياجات الخاصة، حيث تربطهما علاقة قوية، ويحرص الشيخ دائمًا على اصطحاب أمح فى العديد من المناسبات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى، صورة لأحمد الشيخ مع أمح، خلال ارتدائهم الزى الهندى، حيث علق البعض عليها: "عامل فيها هندى".