شكرا لقرائتكم الجونة يحدد 30 ألف دولار راتبا للمدرب الأجنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد نادى الجونة سقف مالى قدره 30 ألف دولار للراتب الشهرى للمدير الفنى الجديد الذى سوف يتم الإعلان عنه الأيام القلية القادمة . Advertisements وكشف مصدر داخل الجونة أنه تم الإستقرار على إختيار مدير فنى أجنبى سيكون إنجليزى فى الغالب والتى تتوفر لديه الثلاث شروط وهم " الشخصية القوية وعين خبيرة فى اختيار اللاعبين وعدم المبالغة فى الراتب الشهرى . يأتى ذلك بعد رحيل حمادة صدقى الذى رحل عن قيادة الفريق بالتراضى والذى تمكن من الابقاء على الفريق فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وتم تعيين رضا شحاتة مدرب مؤقتأ .

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