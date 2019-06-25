شكرا لقرائتكم سموحة يحصل على توقيع بامبو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو سموحه على توقيع كريم بامبو صانع ألعاب الإسماعيلى الذى ينتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى .

كان اللاعب قد ارتبط اسمه بالرحيل إلى الأهلى فى صفقة انتقال حر بعد تألقه اللافت مع الإسماعيلى فى الموسمين الماضيين ، ورفضه تجديد عقده مع الدراويش بسبب قلة المبلغ المعروض – حسب وصف اللاعب - .

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وقد أكد مصدر مسئول أن النادى السكندرى نجح فى إقناع اللاعب بالتوقيع بعد فترة طويلة من الشد والجذب خاصة وأن إنبى ومصر المقاصة كانا يرغبان فى الحصول على خدمات اللاعب نظرا لما يمتلكه من مهارات خاصة ، إلا أن تواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية لسموحه رجحت كفة فريقه فى الحصول على خدمات اللاعب .

وأضاف نفس المصدر أن اللاعب وإدارة سموحه اتفقا فيما بينهما على الإعلان عن الصفقة بشكل رسمة عقب كأس الأمم الأفريقية خاصة وأن الجماهير المصرية كافة منشغلة حاليا بالبطولة التى تحتضنها مصر فى الوقت الحالى .