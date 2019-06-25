خالد جلال يتمسك بالجانب البدنى لتدريبات الزمالك فى أول أيام معسكر أكتوبر...

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جدة - عمرو شويل تمسك خالد جلال المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بالتدريبات البدنية للاعبين خلال اليوم الأول لمعسكر الفريق المقام حاليا بمدينة السادس من اكتوبر.
وخاض الفريق تدريبا عنيفا اليوم ظهر خلاله اللاعبون بمستوى بدنى مرتفع، كشف عن رغبة الجميع فى الظهور بشكل قوى خلال المرحلة المقبلة للدخول فى حسابات جلال خلال المباريات المقبلة قبل نهاية الموسم.
وأعقب التدريب البدنى للاعبين فترة فنية حاول خلالها المدير الفنى تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التى سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة.
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