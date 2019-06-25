شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يشارك فى مران الأهلى بعد التعافى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك رمضان صبحي لاعب الاهلي المُعار له من نادي هيدرسيلفيد الإنجليزي في تدريبات الفريق الجماعية المقامة حالياً على ملعب التتش بعد غيابه عن مران الأمس بسبب معاناته من كدة في الركبة.
كان رمضان صبحي قد تعرض لأصابة بكدمة في الركبة أدى بسببها تدريبات في الجيم أمس ومنحه الجهاز الوقت الكافي للتعافي والعودة مجددا إلى المشاركة الجماعية وشارك رمضان صبحي في جزء من مران اليوم قبل أن يستكمل فقرة أخرى من التدريب في صالة "الجيم".
ويؤدي الأهلي تدريباته فترة واحدة اليوم وغدا فيما يخوض تدريبات على فترتين بعد غد ، الخميس بعدما بدأ الفريق يوم السبت الماضي الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك يومي 26 و30 يوليو المقبل في الدوري المنحي ومن بعدها مباراة بيراميدز في كأس مصر .
ويسافر الاهلي يوم 5 يوليو المقبل لأسبانيا لإقامة معسكر خارجي بها إستعداداً للموسم الجديد.
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