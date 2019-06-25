شكرا لقرائتكم عبدالله أبانمي يفوز برئاسة مجلس إدارة نادي الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيحاء عن فوز عبدالله أبانمي برئاسة مجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات، وذلك بعد فرز الأصوات في الجمعية العمومية التي عقدت يوم الثلاثاء. وتنافست قائمة عبدالله أبانمي مع قائمة محمد المدهش التي شهدت تواجد 5 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة. وضمت القائمة الفائزة برئاسة عبدالله أبانمي كلا من عضوية ماهر أباحسين وماجد الحربي وأمجد القديري وعثمان الشنيفي وحسام الربيعة.

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