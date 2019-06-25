شكرا لقرائتكم "الطالب" كومباني يؤكد: أنا لست غوارديولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ فينسن كومباني مسيرته التدريبية مع أندرلخت يوم الثلاثاء قائلا إنه لا يعتبر نفسه بيب غوارديولا ولكن يمكن للنادي البلجيكي أن يعتبره طالبا تعلم الكثير من كرة القدم.

وعقد مدافع بلجيكا السابق أول مؤتمر صحفي له في ثاني يوم بالمنصب بعد أن أنهى مشواره مع مانشستر سيتي ليعود لناديه الأول كلاعب ومدرب في نفس الوقت.

وسيجلب كومباني معه الكثير من الخبرة التي اكتسبها في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة غوارديولا، وقال للصحفيين: الأمر يشبه الذهاب إلى الجامعة كل يوم، شرح بيب كل شيء بوضوح وأنا تعلمت الكثير منه، صحيح أنني لست غوارديولا بأي شكل لكي أكون واضحا ولكنني طالب جيد.

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ويطمح كومباني لإعادة أندرلخت للهيمنة في بلجيكا بعد موسم محبط ابتعد فيه تماما عن الأندية المنافسة، وأضاف: أتفهم أن أمامي الكثير من العمل لكنني أتوق حقا لبدء المهمة ولدي فرصة لترك بصمة هنا وأنا فخور بهذا.

وفاز كومباني بأربعة ألقاب في الدوري الانجليزي الممتاز ولقبين في كأس إنجلترا وأربعة في كأس الرابطة مع سيتي وخاض 360 مباراة بجميع المسابقات وسجل 20 هدفا.

وأوضح: فكرة اللعب بجانب التدريب حدثت بالتدريج، إنها فرصة كبيرة جدا واعتقدت أن الوقت مناسب لاتخاذ هذا القرار. خيار العودة للعب لم يكن مطروحا في البداية.

وتابع: توجد مواهب في أندرلخت أكبر بكثير مقارنة بالفترة التي بدأت فيها. كنا في المركز السادس الموسم الماضي لذا يجب أن نكون أفضل من الفرق الخمسة الأولى، لكن اعتقد أننا سنجري القليل من التغييرات وأنا مقتنع بذلك وأؤمن بأننا سنبدأ فترة رائعة ومن يعرفني جيدا يدرك أنني لا أبدأ أي شيء بدون خطة.