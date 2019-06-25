تصريحات جمال عبد الحميد حول الدفع بمحمد صلاح كراس حربة في المنتخب

علق نجم المنتخب الوطني الأسبق جمال عبد الحميد، على الأخبار التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، حول نية المدير الفني للمنتخب المكسيكي خافيبر أجيري في الدفع لمحمد صلاح نجم ليفربول.

كما قد أكد لاعب الأهلي والزمالك الأسبق من خلال التصريحات التلفزيونية ” لا أؤيد اشتراك صلاح في مركز رأس الحربة الصريح، مع منتخب مصر، فالثلاثي أحمد علي ومروان محسن وأحمد حسن كوكا، أفضل من 100 مرة في مركز رأس الحربة الصريح”.

كما أن عبد الحميد أوضح في تصريحاته التلفزيونية ” خطورة صلاح تكمن في اللعب بمركزه المفضل، كجناح في جهة اليمين، والعالم كله أصبح ينظر لصلاح على أنه من أفضل اللاعبين في هذا المركز، واشتراكه في مركز مختلف سيحد من قدراته”.