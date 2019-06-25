أهمية وجود صلاح نظراً لتعامله مع الضغوط في المنتخب

أحمد المحمدي أكد أن وجود نجم ليفربول الإنجليزي مهم، نظراً لأنه يعرف كيفية التعامل مع الضغوط، مشدداً على أهمية وجوده في صفوف الفراعنة، وأكد المحمدي من خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي بمباراة الكونغو الديمقراطية قائلاً ” صلاح يتعامل جيداً مع الضغوط ومستواه في لقاء زيمبابوي ليس للضغط فهو تعامل مع مواقف أصعب مع المنتخب وليفربول”.

مضيفاً ” وجود صلاح مهم جداً بفضل إمكانياته وخبراته، فهو يساعد اللاعبين جيداً داخل الملعب بصورة رائعة”، كما أن اللاعب محمد صلاح شارك في جميع دقائق مباراة مصر في كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي التي انتهت بفوز مصر من خلال الهدف الذي أحرزه محمود حسن تريزيجيه في الشوط الأول.