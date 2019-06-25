مباراة الكاميرون وغينيا اليوم 25-6-2019 في كأس أمم أفريقيا مصر 2019

نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة الكاميرون وغينيا اليوم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، حيث يلعب المنتخبين اليوم في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به ونوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة الكاميرون وغينيا مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2019 في الجولة الثانية من كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة الكاميرون وغينيا اليوم في الشوط الأول والثاني لحظة بلحظة في كأس الأمم الأفريقية 2019.

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نتيجة مباراة الكاميرون وغينيا اليوم

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