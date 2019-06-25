وكيل رمضان يوضح إمكانية انتقاله للزمالك.. ويكشف خطوة جديدة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي المعار للأهلي، أن النادي الأحمر يجهز عرضًا جديدًا للحصول على خدمات اللاعب، بعد رفض ناديه هدرسفيلد الإنجليزي العرض الأول لتمديد إعارته.

ويلعب رمضان صبحي (22 عاما) معارًا للأهلي من هدرسفيلد، ومن المقرر أن تنتهي إعارته مع الأحمر في أول شهر يوليو المقبل، مع العلم أن اللاعب يغيب عن المنتخب في كأس الأمم الإفريقية.

وقال شوقي، في تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت" اليوم الثلاثاء: "اجتمعت مع مسؤولين بالأهلي خلال الساعات الماضية، وعلمت منهم أن النادي يجهز عرضًا جديدًا لإرساله إلى هدرسفيلد".

Advertisements

وأضاف: "لم يتدخل الزمالك في تلك الصفقة ولم يحاول شراء رمضان من هدرسفيلد بعد تعطل انضمامه للأهلي، ولا أعلم هل سيتقدم بعرض أم لا لكن المؤكد أن اللاعب يريد البقاء بالأهلي".

وكان رئيس الزمالك ألمح في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم الثلاثاء إلى سعي النادي لإبرام صفقة سوبر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الفريق في الموسم الجديد (2019-2020).

وعلم الخليج 365 أن الأهلي عرض على هدرسفيلد 750 ألف جنيه إسترليني لاستعارة رمضان صبحي لمدة موسم، ولكن النادي الإنجليزي طلب الحصول على أربعة ملايين إسترليني (طالع التفاصيل).

يُذكر أن صاحب الـ22 عامًا يلعب بصفة أساسية مع الأهلي، إذ خاض 23 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين منذ انتقاله للأحمر في يناير الماضي.