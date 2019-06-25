جماهير تهتف باسم حمص وحسني عبد ربه خلال لقاء الكاميرون وغينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

اتفقت مجموعات من جمهور نادي الإسماعيلي علي الهتاف بأسماء مجموعة من اللاعبين خلال لقاء منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو اليوم الثلاثاء على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات المجموعة السادسة في بطولة الأمم الأفريقية.

وأكد بعض الجماهير أن مجموعة من الجماهير أكدت أنهم سيهتفون باسم اللاعبين محمد حمص وحسني عبد ربه في الدقائق التي تحمل أرقام قمصانهم قبل اعتزالهم كرة القدم.

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وقال محمد السيد، أحد المشجعين المتواجدين في مدرجات استاد الإسماعيلية، "ارتدي قميص منتخب مصر في مباراة الكاميرون وغينيا بيساو، لأحتفي بلاعبي المنتخب من نادي الإسماعيلي.

وتابع: "نحن نحب محمد صلاح ولكن نجومنا الذين نقدرهم أيضًا لهم مكانة في قلوب كل مشجع لنادي الإسماعيلي لذلك تجد قمصان حسني عبد ربه وباهر المحمدي.

ويستضيف ستاد الإسماعيلية مباريات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات غانا والكاميرون وغينيا بيساو وبنين، ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.