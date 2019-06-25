مدرب تونس السابق: معلول يأتي أولا ومن ثمّ يأتي الآخرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، أن استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ونسور قرطاج قد أثر بالسلب على أداء منتخب بلاده.

وتعادل منتخب تونس مع أنجولا أمس الإثنين بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية

وقال معلول، في تصريحات إذاعية لبرنامج "مساء الأنوار يا إفريقيا": "غياب علي معلول أثر بالسلب على مستوى تونس، استبعاد معلول لم يكن فنيا خاصة أنه أفضل ظهير أيسر في إفريقيا".

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وأضاف: "معلول يأتي أولا في المنتخب ومن ثم يأتي الآخرون في التشكيلة الأساسية، حيث يشكل مع يوسف المساكني جبهة قوية يصعب علي أي منتخب التصدي لها".

وبسؤاله عن اللاعبين المستبعدين من منتخب مصر في أمم إفريقيا، أكد معلول: "المنتخب المصري كان في حاجة إلى رمضان صبحي ومحمود كهربا لامتلاكهما مهارة فنية عالية وقدراتهما على اختراق دفاعات المنافسين، بجانب عنصر الخبرة أحمد فتحي".

يذكر أن علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، تم استبعاده من القائمة النهائية لنسور قرطاج في أمم إفريقيا لأسباب فنية، وفقًا لتصريحات المدير الفني الفرنسي آلان جيريس.