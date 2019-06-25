كاف يشيد بـ"تريزيجيه": موهبة مصرية في الطريق للمجد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

أشاد موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بلاعب منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي محمود حسن تريزيجيه.

وتوقع الاتحاد الأفريقي - في تقرير اليوم /الثلاثاء/ - أن مدرب الفراعنة خافيير أجيري سيعتمد على الموهبة الاستثنائية لنجم ليفربول محمد صلاح، ويمكن للمدرب المكسيكي أيضاً أن يركن لحقيقة وجود لاعب آخر قادر على صناعة الفارق، هو بطل المباراة الأولى محمود حسن "تريزيجيه"، وذلك استعدادا للقاء الكونغو الديمقراطية غدا /الأربعاء/ في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019)،

وأضاف تقرير الكاف أن تريزيجيه المصري الذي يحمل اسم شهرة نسبة للمهاجم الفرنسي دافيد تريزيجيه (بسبب وجود شبه بينهما مثلما رأى مدربوه في ناشئي الأهلي)، يعتبر واحداً من مواهب الفراعنة البارزة، وشق طريقه في صفوف ناشئي الأهلي حتى تم تصعيده للفريق الأول في 2012 قبل أن يتم عامه الـ18، وبعدما حقق عدة ألقاب مع الأهلي (بما في ذلك لقبان لبطولة دوري الأبطال) التحق ترزيجيه بصفوف أندرلخت البلجيكي في 2015.

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وأشار إلى أنه بعد إعارة اللاعب لفريقي رويال موسكرون وقاسم باشا التركي، انضم للأخير بصورة نهائية الصيف الماضي، وأثبت تريزيجيه نفسه لدرجة ترشيحه لجائزة أفضل لاعب بالدوري التركي الموسم الماضي.

وسجل هذا الموسم تريزيجيه 9 أهداف وصنع مثلها مع قاسم باشا، ويبدو الآن في طريقه لخوض تجربة جديدة في مشواره، حيث تبدو عدة أندية من بينها جالاتا سراي التركي، وإنتر ميلان الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي مهتمة بخدماته.

وبعدما سجل هدفين فقط (كلاهما في مباراة ودية) مع الفراعنة منذ 2015، تألق تريزيجيه في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 مسجلاً ثلاثة أهداف، وواصل التألق في النهائيات حين سجل أول هدف في البطولة بمرمى زيمبابوي الجمعة الماضي.