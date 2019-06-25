مباشر أمم إفريقيا.. الكاميرون 0-0 غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الكاميرون وغينيا بيساو، المقامة على ملعب ستاد الإسماعيلية في أولى مباريات المجموعة السادسة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

ويتواجد الكاميرون حامل لقب أمم إفريقيا ضمن المجموعة السادسة التي تضم معه منتخبات غينيا بيساو وغانا وبنين.

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تشكيل الكاميرون: أندري أونانا، يايا بانانا، مايكل نجادو، أمبرويسي أيونجو، جويسكيم تشاكونتي، أندري فرانك أنجويسا، سوتشوين دجوم، جيورجيس ماندجيك، كريستيان باسوجو، إريك تشوبو موتينج، كارل توكو.

تشكيل غينيا بيساو: جوناس مينديس، نادجاك كاساما، رودي سيلفا، جواري سواريس، مامادو كاندي، جوسيه لوبيز، جوديلسون جوميز، سوري ماني، فريدريك ميندي، توني سيلفا، بيكيتي سيلفا.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..