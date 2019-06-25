تواجد رمضان صبحي في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وتابع رمضان مران الأهلي من على دكة البدلاء، حيث حضر من أجل جمع متعلقاته في النادي استعدادا للرحيل عن القلعة الحمراء، والعودة لصفوف هيدير سفيلد تاون الإنجليزي.
وتنتهي إعارة رمضان مع الأهلي نهاية الشهر الجاري، حيث لم يتوصل النادي الأحمر إلى اتفاق لتجديد إعارة اللاعب أو ضمه بشكل نهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي يجمع متعلقاته من الأهلي ويغيب عن المشاركة في المران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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