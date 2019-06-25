رمضان صبحي يجمع متعلقاته من الأهلي ويغيب عن المشاركة في المران

تواجد رمضان صبحي في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتابع رمضان مران الأهلي من على دكة البدلاء، حيث حضر من أجل جمع متعلقاته في النادي استعدادا للرحيل عن القلعة الحمراء، والعودة لصفوف هيدير سفيلد تاون الإنجليزي.

وتنتهي إعارة رمضان مع الأهلي نهاية الشهر الجاري، حيث لم يتوصل النادي الأحمر إلى اتفاق لتجديد إعارة اللاعب أو ضمه بشكل نهائي.