الارشيف / اخبار الرياضه

رمضان صبحي يجمع متعلقاته من الأهلي ويغيب عن المشاركة في المران

0 نشر
Ahmed Khaled 0 تبليغ

Advertisements

تواجد رمضان صبحي في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتابع رمضان مران الأهلي من على دكة البدلاء، حيث حضر من أجل جمع متعلقاته في النادي استعدادا للرحيل عن القلعة الحمراء، والعودة لصفوف هيدير سفيلد تاون الإنجليزي.

وتنتهي إعارة رمضان مع الأهلي نهاية الشهر الجاري، حيث لم يتوصل النادي الأحمر إلى اتفاق لتجديد إعارة اللاعب أو ضمه بشكل نهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي يجمع متعلقاته من الأهلي ويغيب عن المشاركة في المران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا