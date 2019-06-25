المصرى يفحص لاعبيه طبيا فى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد

بدأت اليوم فترة إعداد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري للموسم الكروي الجديد 2020/2019 ، حيث تم اليوم إجراء فحوصات طبية شاملة للمجموعة الأولى من اللاعبين وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتورهشام مصطفى.
وأكد الدكتور هشام مصطفى، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراء الفحوصات ذاتها لباقي لاعبي الفريق وذلك للوقوف على الحالة الصحية الكاملة للاعبي الفريق قبل بدء
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