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المصرى يفحص لاعبيه طبيا فى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد

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بدأت اليوم فترة إعداد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري للموسم الكروي الجديد 2020/2019 ، حيث تم اليوم إجراء فحوصات طبية شاملة للمجموعة الأولى من اللاعبين وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور

هشام مصطفى.

وأكد الدكتور هشام مصطفى، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراء الفحوصات ذاتها لباقي لاعبي الفريق وذلك للوقوف على الحالة الصحية الكاملة للاعبي الفريق قبل بدء

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مرحلة الإعداد البدني للاعبين بعد نهاية الراحة السلبية التي استمرت لنحو شهر كامل وذلك عقب مباراة الداخلية في ختام مباريات الفريق بالدوري وهي المباراة التي جرت في السابع والعشرين من مايو الماضى وانتهت بفوز المصري بثلاثية نظيفة ليحصد بعدها المصري المركز الرابع ببطولة الدوري.
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