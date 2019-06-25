تعرف على نتائج عرض الرو من مهرجان " ستومبينج جراوندز"

أقيم فجر اليوم الثلاثاء، عرض الرو الخاص بالمصارعة الحرة والتي تشهد كل أسبوع عرضا جديدا بعد الانتهاء من مهرجان " ستومبينج جراوندز ". وجاءت نتائج المهرجان التي أقيمت فجر اليوم كالتالي: النزال الاول فريق بيج إي وودز وجيمي وجاي أوسو -يهزم- فريق دانيال براين وروان وداسون ووايلدر أوسو -يهزم- فريق دانيال براين وروان وداسون ووايلدر النزال الثاني بطولة 24/7 ار تــروث -يهزم- دريك مافريك النزال الثالث شين مكمان ودرو ماكنتير -ضد- رومان رينز النزال الرابع شد الحبل برون سترومان -يهزم- بوبي لاشلي النزال الخامس فريق إريك وأيفار ذا فايكنج رايدرز -يهزم- فريق كارل أندرسون ولوك غالوز Advertisements النزال السادس كوفي كينجستون -يهزم- ســامــي زيـــــن النزال السابع كوفي كينجستون -يهزم- كيفين أوينز النزال الثامن أليكسا بليس -تهزم- نــايــومــي النزال التاسع فريق أليكسا وكروس -يهزم- فريق نايومي ونتاليا النزال العاشر أي جي ستايلز -يهزم- ريـكـوشـيـت

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