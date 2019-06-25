لامبارد يقترب من تدريب تشيلسى

أعطى نادى ديربى كاونتي الضوء الأخضر لتشيلسى للتفاوض مع المدير الفنى للنادى فرانك لامبارد.

وقال نادى ديربى كاونتي في بيان رسمي أنه سمح لنادي تشيلسي لخوض مفاوضات مع مدرب الفريق لامبارد.

وأختارت إدارة البلوز لامبارد للقيادة الفنية للفريق فى الموسم المقبل،

خلفًا للإيطالى ماوريسيو ساري الذي رحل ليوفنتوس.

وقال نادى ديربى كاونتي في بيان رسمي أنه سمح لنادي تشيلسي لخوض مفاوضات مع مدرب الفريق لامبارد، وأنه يأمل أن ينهى تشيلسى المفاوضات بشكل سريع

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نظرا لارتباط الفريقين بفترة إعداد .

وقاد لامبارد ديربى كاونتي فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب"، خلال الموسم المنقضي.

ونجح فى حصد المركز السادس وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى البريميرليج، لولا الخسارة أمام أستون فيلا الذي فاز بهدفين لهدف.

ويأمل تشيلسى فى عودة نجمه الذى سوف يحظى بحفاوة فى النادى اللندني.