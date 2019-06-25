الزمالك يخصص تدريبات بدنية قوية بمعسكر أكتوبر

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تخصيص تدريبات بدنية قوية للاعبي الفريق في أول أيام معسكر أكتوبر.
وقام الجهاز بتخصيص برنامج تدريبي بدنيقوي للاعبين، قبل خوض المران الفني.
ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجا تدريبيا خاصا لحمدي النقاز لتنفيذه خلال معسكر الفريق
ويخوض النقاز تدريبات إضافية بجانب مشاركته بشكل طبيعي في المران من أجل تجهيزه بالشكل المطلوب.
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