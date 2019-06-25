فالنسيا يحسم أولى صفقاته الصيفية من برشلونة

اقترب نادي فالنسيا الإسباني من تقديم حارسه الجديد جاسبر سيليسين، قادما من برشلونة، في الانتقالات الصيفية الجارية، لتكون أولى صفقات الخفافيش هذا الموسم.
وتواجد سيليسين صباح اليوم في نادي فالنسيا ليقوم بالفحص الطبي، تمهيدًا لإكمال إنتقاله للنادي الإسباني، وينتظر الفريق نتيجة الفحصالطبي للإعلان عن الصفقة.
وذكرت تقارير صحفية أن نيتو حارس فالنسيا سينتقل إلى برشلونة، في صفقة تبادلية مع الحارس الهولندي سيليسين.
وتعاقد برشلونة مع سيليسين في صيف 2016، قادما من أياكس أمستردام، في صفقة
ولم يستطع الحارس الهولندي المشاركة مع الفريق الإسباني بصفة أساسية، ذلك لتواجد تير شتيجن الحارس الأول للفريق، الذي يشارك في مسابقة الدوري الاسباني، وفي دوري أبطال أوروبا، ولا يلعب جاسبر سوى في مباريات كأس الملك الإسباني، وكأس السوبر، لذلك طلب اللاعب الرحيل رغبة منه المشاركة في دقائق أكثر.
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