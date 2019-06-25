ريال مدريد يحدد بديل بوجبا

كشفت تقارير إسبانية أن ريال مدريد قام بتحديد بديل جديد للفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي بعد تمسك الشياطين الحمر باللاعب، وعدم التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت التقارير أن مسئولي الملكي وجهوا أنظارهم نحو فابيان رويز لاعب خط وسط نابولى الإيطالي. وقالت التقارير أن فابيان يحظى بقبول كبير من مسئولي البيرنابيو بعد الأداء الذي قدمه مع منتخب بلاده في بطولة اليورو تحت 21 عامًا. ويقدم الشاب أداءً مميزًا في الدوري الإيطالي مع نابولي، وقالت وإدارة الميرنجي أن رويز هو أفضل بديل لبوجبا خاصة وأن إدارة اليونايتد لن تقبل بأقل من 100مليون يورو.

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